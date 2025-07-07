Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λέσβο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αυλώνας Λέσβου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε κυρίως ελιές και δεν ήταν κοντά σε σπίτια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αυλώνας Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2025

Πηγή: skai.gr

