Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λέσβο

Η φωτιά έκαιγε κυρίως ελιές - Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Πυροσβεστική - αεροσκάφος

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αυλώνας Λέσβου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε κυρίως ελιές και δεν ήταν κοντά σε σπίτια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

