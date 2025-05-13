Λογαριασμός
Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης - Ελεύθερος ο «στρατολογητής»

Ο στρατολογητής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, την παρουσία σε αστυνομικό τμήμα, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και  εγγύηση 3.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη

Τα δύο πρωταγωνιστικά μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν σήμερα το πρωί της Τρίτης 13 Μαΐου ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή.

Ο «εγκέφαλος» και ο βασικός «στρατολογητής», έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με το thesstoday  με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο φερόμενος ηγέτης της οργάνωσης, ενώ με περιοριστικούς όρους που αφορούν την παρουσία σε αστυνομικό τμήμα, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 3.000€ αφέθηκε ελεύθερος ο φερόμενος στρατολογητής.

