Τα δύο πρωταγωνιστικά μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν σήμερα το πρωί της Τρίτης 13 Μαΐου ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή.

Ο «εγκέφαλος» και ο βασικός «στρατολογητής», έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με το thesstoday με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο φερόμενος ηγέτης της οργάνωσης, ενώ με περιοριστικούς όρους που αφορούν την παρουσία σε αστυνομικό τμήμα, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 3.000€ αφέθηκε ελεύθερος ο φερόμενος στρατολογητής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.