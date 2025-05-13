Τα δύο πρωταγωνιστικά μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν σήμερα το πρωί της Τρίτης 13 Μαΐου ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή.
Ο «εγκέφαλος» και ο βασικός «στρατολογητής», έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 9 το πρωί.
Σύμφωνα με το thesstoday με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο φερόμενος ηγέτης της οργάνωσης, ενώ με περιοριστικούς όρους που αφορούν την παρουσία σε αστυνομικό τμήμα, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 3.000€ αφέθηκε ελεύθερος ο φερόμενος στρατολογητής.
