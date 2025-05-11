Την προφυλάκιση ενός εκ των 28 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση της Εθνικιστικής Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη διέταξαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα υπόλοιπα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ άλλοι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

Το άτομο που προφυλακίστηκε είναι 24 ετών και θεωρείται ότι ήταν εκείνο που στρατολογούσε νεαρούς στην οργάνωση.

"Πρωταγωνιστικό" ρόλο αποδίδουν οι διωκτικές αρχές και στον 24χρονο που κρίθηκε σήμερα προσωρινά κρατούμενος (μοναδικός προφυλακιστέος μέχρι στιγμής). Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε τις πράξεις που του καταλογίζονται χωρίς όμως να πείσει εισαγγελέα και ανακριτή που του "έδειξαν" το δρόμο για τη φυλακή. Αντίθετα, στους υπόλοιπους 11 (ηλικίας από 18 έως 28 ετών) που απολογήθηκαν σήμερα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 30 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 28 (ένας ανήλικος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και ο τελευταίος δεν έχει ταυτοποιηθεί). Στην ίδια δικογραφία που επικεντρώνεται στο διάστημα από τον περυσινό Σεπτέμβριο έως Μάρτιο του τρέχοντος έτους, περιγράφονται, μεταξύ άλλων, επιθέσεις ενάντια σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου (μεταξύ αυτών ένα περιστατικό με τραυματισμούς στο περιθώριο ερασιτεχνικού αγώνα μπάσκετ), δύο ληστείες, βανδαλισμοί με ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία, γραφείο πολιτικού κόμματος κ.ά.

Η ποινική δίωξη που τους απαγγέλθηκε αφορά συνολικά 13 πράξεις (δύο σε βαθμό κακουργήματος και 11 σε βαθμό πλημμελήματος) κι ανάλογα με την περίπτωση αφορά τα εξής αδικήματα: εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, ληστεία κατά συρροή και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας ή μίσους μέσω διαδικτύου, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία κατά συρροή, απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση περί νόμων, φωτοβολίδων και ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.