Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν χθες, Πέμπτη στη σύλληψη τριών ανδρών μετά από δύο επεισοδιακές καταδιώξεις κατά την διάρκεια των οποίων οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να διαφύγουν, προέβησαν σε πολλαπλές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, δύο άντρες, ηλικίας 38 και 33 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έκριναν ύποπτο όχημα με 2 επιβαίνοντες και το κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν ωστόσο οι αστυνομικοί τούς ακολούθησαν. Κατά τη διαφυγή τους, οι δύο κατηγορούμενοι απέρριψαν δύο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 65 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, κινήθηκε επί των οδών 3ης Σεπτεμβρίου, Ιουλιανού, Αριστοτέλους, Αβέρωφ, Αχαρνών, Πιπίνου και Αδμήτου, όπου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους 2 επιβαίνοντες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, σε όλη την διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ προέβη σε παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ κινήθηκε επανειλημμένα στο αντίθετο ρεύμα της οδού Αχαρνών προκαλώντας τρόμο και κίνδυνο για την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών και των πεζών.

Παράλληλα, συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή του Περιστερίου ένας 24χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Περιστερίου, έκριναν ύποπτη δίκυκλη μοτοσικλέτα με οδηγό τον 24χρονο και την κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός, προκειμένου να διαφύγει, κινήθηκε επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως, Τρώων, Ηρακλέους και Λευκάδος, ωστόσο οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν οδηγώντας τον στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο 24χρονος, όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς ενώ κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.

Επιπρόσθετα ο 24χρονος δεν κατείχε και την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Κατά τη διαφυγή του, ο κατηγορούμενος απέρριψε 35 νάιλον συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 18 γραμμ. κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 436 ευρώ.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

