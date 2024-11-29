Του Μάκη Συνοδινού

Ρόλο «κλειδί» είχε ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος συνελήφθη μαζί με 2 ακόμη άτομα για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς πλέον αξιωματικός ήταν ο άνθρωπος που διέρρεε κρίσιμες πληροφορίες σε διεθνές δίκτυο που προμηθευόταν, συσκεύαζε, εισήγαγε, αποθήκευε και τελικά διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης.

Μάλιστα, τις «υπηρεσίες» του ο συγκεκριμένος αξιωματικός τις πρόσφερε με το αζημίωτο, καθώς αμειβόταν με μεγάλο χρηματικό ποσό επί μηνιαίας βάσης.

Στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, από τα οποία 2 αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας

