Σε φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ένας 54χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία ότι επισκεπτόταν μαζί με την 8χρονη κόρη του χώρους παροχής υπηρεσιών ερωτικού μασάζ.

Την καταγγελία είχε κάνει ο θείος της ανήλικης, ο οποίος επιπλέον υποστήριξε ότι ο 54χρονος είχε συγχρονίσει το κινητό του τηλέφωνο με αυτό της κόρης του, με αποτέλεσμα να αποθηκεύονται στη συσκευή της και να είναι ορατά σε αυτήν, μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου.

Ο καταγγέλλων - αδελφός της αποβιώσασας μητέρας της ανήλικης - επανέλαβε τα παραπάνω κατά την εξέτασή του στο δικαστήριο. Στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας διαβάστηκε και η κατάθεση που έδωσε η 8χρονη στην αστυνομία- παρουσία ειδικού ψυχολόγου, και στην οποία στηριζόταν το κατηγορητήριο.

Απολογούμενος ο 54χρονος, που δήλωσε ότι είναι γιατρός, αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες, τονίζοντας ότι η καταγγελία είναι αναληθής. «Δεν πήγαινα σε ερωτικό μασάζ ούτε μόνος μου ούτε με την κόρη μου», είπε, αποδίδοντας την καταγγελία σε σκευωρία που "έστησε" ο θείος. Αμφισβήτησε δε, τη διαδικασία εξέτασης της κόρης του, λέγοντας ότι ήταν προϊόν υποβολής και χειραγώγησης.

Δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς του το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

