Ενας 50χρονος άνδρας στη Λέρο υπέκυψε χθες στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου Λέρου να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης είναι ο 18χρονος γιος του θύματος, ο οποίος πέταξε στο κεφάλι του πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν πατέρας και γιος, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, ο 18χρονος αρχικά παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, αλλά τελικά ομολόγησε τι συνέβη και συνελήφθη.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.

Πηγή: skai.gr

