Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η on line σύσκεψη του δήμου Θεσσαλονίκης και της αντιπεριφέρειας Τουρισμού με στελέχη της Ryanair.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου δηλώνει στο ThessPost.gr ότι η αεροπορική δεν ανακοίνωσε κάτι οριστικό, καθώς δεν έχουν πάρει ακόμη την απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη.

«Η σύσκεψη πήγε καλά, δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη. Θέλουν να το συζητήσουν και με τους ανθρώπους των πληρωμάτων του στόλου. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, το επόμενο βήμα είναι να γίνει μια επικοινωνία όλων των αρμοδίων φορέων με τη Fraport. Στόχος της προσπάθειας, είναι να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

