Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και άρπαζαν από τα θύματα χρηματικά ποσά και τιμαλφή με λεία που ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος των 7 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε στις 3 Απριλίου 2026, δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000-ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη,

2) ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννηθέντα την 8-12-1990 στην Αθήνα,

3) ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα,

4) ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου και της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης,

5) ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 24-3-1998 στην Αθήνα,

6) ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα,

7) ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους και τους συναυτουργούς τους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875200 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 28-6-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία εξάρθρωσε, μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν κοσμήματα αξίας και χρηματικά ποσά σε ολόκληρη της επικράτεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της Παρασκευής 3 Μαρτίου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στην περιοχή των Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κόρινθο και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συνελήφθησαν 7 μέλη

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες, απάτες με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίσης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μία 23χρονη.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας η δράση της συμμορίας, με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Πώς δρούσαν

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.ά., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στις οικίες των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

«Επιχειρησιακές» ομάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους, ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή, γεγονός που καταδεικνύει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό τους.

Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία της

Παράλληλα σύμφωνα με τη ΕΛΑΣ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ.

Τι βρέθηκε

Μετά από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, σιδερογροθιά, πιστόλι και 99 φυσίγγια, 25 λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, smartwatch, πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλος της παραπάνω εγκληματικής ομάδας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον 2 άντρες, 25 και 30 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,49 γραμμ. κοκαΐνης, 3,9 γραμμ. κάνναβης, 0,45 κρυσταλλική σκόνη, 2 γραμμ. άγνωστης προελεύσεως σκόνη και 2 φαρμακευτικά δισκία.

Πηγή: skai.gr

