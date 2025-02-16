Από τη Βίγλα Πισοδερίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Μπαμπάς και κόρη ενώνουν τις δυνάμεις τους 

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Στο καταφύγιο της Βίγλας, στην περιοχή Πισοδερίου, χάρη στον ομοσπονδιακό προπονητή σκι, Χρήστο Τίτα, το άθλημα του σκι αντοχής ανθεί. Στο παλαιότερο χιονοδρομικό της Ελλάδας, ο Χρήστος Τίτας προπονεί μαζί με άλλα παιδιά και την κόρη του, Νεφέλη, η οποία διαπρέπει στο άθλημα, καθώς δύο χρόνια πριν, μόλις στα 19 της, βρέθηκε στη χειμερινή Ολυμπιάδα του Πεκίνου.

Το σκι αντοχής και οι δυσκολίες του αθλήματος

Στο σκι αντοχής οι σκιέρ στηρίζονται στη δική τους μετακίνηση, χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός τους για να κινούνται πάνω σε χιονισμένο έδαφος αντί να χρησιμοποιούν αναβατήρες ή άλλες μορφές βοήθειας. Η Νεφέλη δεν κρύβει όμως και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Οι προδιαγραφές που απαιτεί το άθλημα δεν υπάρχουν στο χιονοδρομικό κέντρο της Φλώρινας, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού. «Προπονούμαστε με ό,τι έχουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η 22χρονη Νεφέλη, φοιτήτρια ιατρικής, όπως αναφέρει στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» έχει ένα μεγάλο όνειρο, να συμμετάσχει στην επόμενη Ολυμπιάδα. Γι' αυτό, παράλληλα με τις σπουδές της, αφιερώνει χρόνο και ενέργεια στην προπόνησή της με τον πατέρα της. Μιλώντας στην εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”, μοιράζεται την αγάπη της για τον αθλητισμό και μιλά για την προσπάθεια επίτευξης του στόχου της.

