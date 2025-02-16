Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες και κλοπές από οδηγούς διερχομένων οχημάτων και πεζούς, με ορμητήριο οικισμό της περιοχής των Αχαρνών.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν 7 άτομα, έξι 15χρονοι και ένας 16χρονος, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούμενοι για ληστείες και κλοπές.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, έχοντας συνεχή δράση, προέβαιναν κυρίως σε ληστείες και κλοπές σε βάρος οδηγών οχημάτων και πεζών στην περιοχή των Αχαρνών, καθώς και σε κλοπές σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι έχοντας ορμητήριο οικισμό της περιοχής των Αχαρνών, σταματούσαν πεζούς και οδηγούς οχημάτων και απειλώντας τους, τούς αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα. Ορισμένες φορές επιδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα, τραυματίζοντας τα θύματα με χρήση σωματικής βίας, για να κάμψουν την αντίσταση τους και να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις ληστειών- κλοπών από οδηγούς οχημάτων στην περιοχή των Αχαρνών μεταξύ των οποίων και διαρρήξεις- κλοπές από σταθμευμένα οχήματα σε Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και 6 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων από την περιοχή του Αμαρουσίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

