Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ – Συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά της πόλης, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, κατέληξε, σύμφωνα με το ERTNews.

Ο οδηγός του επιβατικού οχήματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης.

Πηγή: skai.gr

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