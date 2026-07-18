Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ν. Παππάς: «Η σημερινή εικόνα αδικεί τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παππάς, αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Εντός της ημέρας η νεοσυσταθείσα Πολιτική Γραμματεία θα ορίσει τον Παύλο Πολάκη γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Θα ορίσει νέο εκπρόσωπο Τύπου τον Δημήτρη Μελίδη και εκπρόσωπο Τύπου και επικοινωνίας ή αναπληρωτή τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Επίσης θα ορίσει την επιτροπή εκλογικού αγώνα.

Σε δήλωσή του μετά την εκλογή του ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.

Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε, συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη. Για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη.

Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».

Στο κείμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπή αναφέρεται: «Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία, θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο η κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, αλλά και η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας, και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων θα αποτυπώνει τη στρατηγική της ανανέωσης, της κοινωνικής εκπροσώπησης και της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές. Παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της ισοτιμίας, του προγράμματος και των συλλογικών διαδικασιών».

Πηγή: skai.gr

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