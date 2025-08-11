Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 92χρονος στη χερσαία ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης

Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα - Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί 92χρονος στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

