Έσβησε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Αρχαία Νεμέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κόρινθο, κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο είχαν σπεύσει και επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα 112 να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή τις Αρχαίες Κλεωνές.

