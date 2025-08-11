Έσβησε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Αρχαία Νεμέα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κόρινθο, κοντά σε σπίτια.
Στο σημείο είχαν σπεύσει και επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα 112 να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή τις Αρχαίες Κλεωνές.
