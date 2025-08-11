Πέντε πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το μεσημέρι, σε Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία και Θεσσαλονίκη.

Μηνύματα για εκκενώσεις έχουν αποσταλεί από το 112.

Μεσσηνία

Σε εξέλιξη είναι νέα πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κόρινθο, κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα 112 να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή τις Αρχαίες Κλεωνές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.Θα υπάρξει επιφυλακή και δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, για παν ενδεχόμενο με τον αέρα και τις αναζωπυρώσεις, σημειώνει η ΕΡΤ.

Η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο, κάτι που είχε ανησυχήσει στην αρχή τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έσβησε η φωτιά.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Με μήνυμα που εστάλη από το 112, καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή με κατεύθυνση προς Μελιγαλά.

Η εικόνα είναι καλύτερη και στο Δήμο Μεσσήνης, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Αιτωλοακαρνανία

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε καλαμιές ξέσπασε στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδράμουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εκδόθηκε μάλιστα και 112 με το οποίο καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα για το Κάτω Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί στάνες και αποθήκες

Εν τω μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει οριοθετηθεί.

Tύρναβος

Πριν λίγο ξέσπασε φωτιά στον Τύρναβο σε παράνομη χωματερή πίσω απο τον οικισμό των Ρομά, η οποία είναι υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική.

Επιπλέον, υπήρχε εστία και μέσα στον οικισμό αλλά έσβησε άμεσα.

Βόρεια Ήπειρος

Η φωτιά που μαίνεται εδώ και περίπου μια εβδομάδα στη Βόρεια Ήπειρο, μπήκε στο Γαλάζιο Μάτι.

