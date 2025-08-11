Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και το Νέο Βουτζά το απόγευμα της Δευτέρας.

Η φωτιά είναι σε χαράδρα κοντά στο Λύρειο Ίδρυμα και καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Έχει ήδη γίνει μεγάλη κινητοποίηση και κατευθύνονται ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, καθώς η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια.

Έχουν κινητοποιηθεί 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Ταυτόχρονα, συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Επίσης, ήχησε 112 για ετοιμότητα.

Η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στις 18:57 εμφανίζεται βελτιωμένη.

Ο κίνδυνος για τα σπίτια του οικισμού έχει απομακρυνθεί, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει πλέον ενεργό μεγάλο μέτωπο. Ωστόσο, ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις και προκαλούν αυξημένο καπνό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, καθώς επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο οικιστών συλλόγου Καλλιτεχνούπολης κ. Πλάτων Θωμά, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12. Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.

Η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα

Μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι στο Κάτω Ευηνοχώρι, στην Αιτωλοακαρνανία λόγω της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές στην περιοχή Γαλατάς.

Υπάρχουν αναφορές για καμένες στάνες και αποθήκες

Στην περιοχή επιχειρούν 47 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα να επιχειρούν την κατάσβεσή της. Τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Εν τω μεταξύ, σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όπου νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία.

«Mάχη» συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους του Βαϊοχωρίου να απομακρυνθούν προς Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάτοικοι του χωριού έχουν φύγει, ενώ στο σημείο βρίσκονται λεωφορεία για να απομακρύνουν, αν κριθεί σκόπιμο, όσους διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα. Σημειώνεται ότι εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών»

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα σε αγροτοδασική έκταση.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, του δήμου Άργους, Γιώργο Αλεξανδρόπουλο, η πυρκαγία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, από τις 18.00 χτες μέχρι τις 18.00 σήμερα, Δευτέρα 11-8-2025, εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απο ώρα 12:00 έως ώρα 16:00 εκδηλώθηκαν 21 αγροτοδασικές πυρκαγιές (σε 4 ώρες).

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

