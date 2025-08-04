Λογαριασμός
Νεκρός 81χρονος στην παραλία της Επανομής

Ένας 81χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην Επανομή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας 81χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. 

Στον 81χρονο παρασχέθηκαν από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ οι πρώτες βοήθειες με τη διενέργεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), με αρνητικά αποτελέσματα.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

