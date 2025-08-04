Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας 81χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής.

Στον 81χρονο παρασχέθηκαν από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ οι πρώτες βοήθειες με τη διενέργεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), με αρνητικά αποτελέσματα.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

