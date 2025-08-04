Διαθέσιμοι μέσω gov.gr 170.000 πτυχία του ΕΚΠΑ

Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr είναι από σήμερα περισσότεροι από 170.000 τίτλοι σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι απόφοιτοι με προπτυχιακό τίτλο από το 2000 και έπειτα, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους μέσω του ptyxia.gov.gr.

Πρόκειται για το σύνολο των προπτυχιακών τίτλων σπουδών και των 42 τμημάτων του Ιδρύματος από το έτος 2000 και μετά.

Επίσης, διατίθενται ήδη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου από το 2022 και έπειτα.

Για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου του πτυχίου τους, οι απόφοιτοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία «Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στο πεδίο αναζήτησης του gov.gr ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxia.gov.gr.

Οι απόφοιτοι, εφόσον συνδεθούν με κωδικούς πρόσβασης TaxisNet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχείο των τίτλων σπουδών μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί εκτυπωμένο αντίγραφό του.

Η γνησιότητα των αντιγράφων επαληθεύεται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Επιπλέον, τα πτυχία αυτά μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποστείλουν τα πτυχία τους στο εξωτερικό με λίγα μόνο κλικ, αντί για δύο επισκέψεις με φυσική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του ptyxia.gov.gr διατίθενται πλέον ηλεκτρονικά περισσότεροι από 740.000 τίτλοι σπουδών από 23 Ιδρύματα, καθώς και οι πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών του ΔΟΑΤΑΠ. Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί περίπου 128.000 χιλιάδες αντίγραφα. Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά Πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε στο: https://ptyxia.gov.gr/universities/. Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών και των τίτλων σπουδών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

