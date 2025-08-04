Συνελήφθη, χτες το βράδυ, Κυριακή 3-8-2025, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 31χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία των αρχών της Αιγύπτου για διευκόλυνση παράνομης μετανάστευσης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 31χρονος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικού δικτύου διευκόλυνσης παράνομης μετανάστευσης αλλοδαπών από την Αίγυπτο προς ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας από κάθε αλλοδαπό χρηματικό ποσό έως και 350.000 αιγυπτιακών λιρών (περίπου 6.250 ευρώ).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

