Αποκαταστάθηκε, πριν από λίγη ώρα, η βλάβη στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα, θέτοντας τέλος στην ταλαιπωρία ωρών που υπέστησαν χιλιάδες πολίτες στην Εύβοια.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΛΝΕ, η γέφυρα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων αλλά δεν θα εξυπηρετήσει ανάγκες ναυσιπλοΐας.
Η ανακοίνωση του ΟΛΝΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε η γέφυρα Πορθμού του Ευρίπου θα είναι διαθέσιμη για διέλευση πεζών και οχημάτων.
Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το τεχνικό πρόβλημα, η συρταρωτή γέφυρα Πορθμού του Ευρίπου δεν θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση αναγκών
Τι συνέβη
H βλάβη στη λειτουργία της παλιάς Γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.
Η γέφυρα είχε ανοίξει προκειμένου να περάσουν τα πλοία και όταν επιχείρησαν να την κλείσουν, κόλλησε με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και αυτή την ώρα.
