Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Xαλκίδα: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στη γέφυρα του Ευρίπου

Η σοβαρή βλάβη που προέκυψε τα μεσάνυχτα στη γέφυρα του Ευρίπου, αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 17:00- Ταλαιπωρία ωρών για χιλιάδες πολίτες στην Εύβοια 

Χαλκίδαα: Άνοιξε η γέφυρα του Ευρίπου

Αποκαταστάθηκε, πριν από λίγη ώρα, η βλάβη στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα, θέτοντας τέλος στην ταλαιπωρία ωρών που υπέστησαν χιλιάδες πολίτες στην Εύβοια.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΛΝΕ, η γέφυρα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων αλλά δεν θα εξυπηρετήσει ανάγκες ναυσιπλοΐας.

Η ανακοίνωση του ΟΛΝΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε η γέφυρα Πορθμού του Ευρίπου θα είναι διαθέσιμη για διέλευση πεζών και οχημάτων.

Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το τεχνικό πρόβλημα, η συρταρωτή γέφυρα Πορθμού του Ευρίπου δεν θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση αναγκών

Τι συνέβη

H βλάβη στη λειτουργία της παλιάς Γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Η γέφυρα είχε ανοίξει προκειμένου να περάσουν τα πλοία και όταν επιχείρησαν να την κλείσουν, κόλλησε με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και αυτή την ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκίδα γέφυρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark