Αποκαταστάθηκε, πριν από λίγη ώρα, η βλάβη στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα, θέτοντας τέλος στην ταλαιπωρία ωρών που υπέστησαν χιλιάδες πολίτες στην Εύβοια.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΛΝΕ, η γέφυρα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων αλλά δεν θα εξυπηρετήσει ανάγκες ναυσιπλοΐας.

Η ανακοίνωση του ΟΛΝΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε η γέφυρα Πορθμού του Ευρίπου θα είναι διαθέσιμη για διέλευση πεζών και οχημάτων.

Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το τεχνικό πρόβλημα, η συρταρωτή γέφυρα Πορθμού του Ευρίπου δεν θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση αναγκών

Τι συνέβη

H βλάβη στη λειτουργία της παλιάς Γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Η γέφυρα είχε ανοίξει προκειμένου να περάσουν τα πλοία και όταν επιχείρησαν να την κλείσουν, κόλλησε με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και αυτή την ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.