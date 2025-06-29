Θεσσαλονίκη: Νεκρός 60χρονος σε παραλία της Ασπροβάλτας

Το θάνατο βρήκε το μεσημέρι ένας 60χρονος αλλοδαπός ενώ κολυμπούσε στην παραλία της Ασπροβάλτας, του νομού Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Κινητοποιήθηκαν ιδιωτικά σκάφη και λουόμενοι προκειμένου να βοηθήσουν τον κολυμβητή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Το σώμα του 60χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.