Θεσσαλονίκη: Νεκρός 60χρονος σε παραλία της Ασπροβάλτας

Το σώμα του 60χρονου μεταφέρθηκε από την παραλία της Ασπροβάλτας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Το θάνατο βρήκε το μεσημέρι ένας 60χρονος αλλοδαπός ενώ κολυμπούσε στην παραλία της Ασπροβάλτας, του νομού Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Κινητοποιήθηκαν ιδιωτικά σκάφη και λουόμενοι προκειμένου να βοηθήσουν τον κολυμβητή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Το σώμα του 60χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

