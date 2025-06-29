Ο άνδρας είχε ξεκινήσει με κανό, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο των λουόμενων.

Σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με το NeaKriti, βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του άνδρα που αγνοείται από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (29/6) στην περιοχή του όρμου Δαμνόνι, νότια του Ρεθύμνου. Ο άνδρας είχε ξεκινήσει με κανό, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο των λουόμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναυαγοσώστης της παραλίας ήταν εκείνος που είδε τον άνδρα να απομακρύνεται επικίνδυνα με το κανό του και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, θέτοντας σε συναγερμό τις δυνάμεις του Λιμενικού.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι έρευνες από θαλάσσης κρίθηκαν αδύνατες και αυτή την ώρα συνεχίζονται αποκλειστικά από αέρος και ξηράς. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και drone του Λιμενικού, σαρώνοντας την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Στη θάλασσα, τα σκάφη του Λιμενικού παραμένουν σε ετοιμότητα, ωστόσο η ένταση των ανέμων, που φτάνει έως και τα 8 μποφόρ, καθιστά αδύνατη προς το παρόν τη συμμετοχή τους στην έρευνα.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς περνούν οι ώρες χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.