Μυτιλήνη: Πολλαπλές μαχαιριές δέχθηκε 35χρονος σε πανηγύρι

Συνολικά 18 χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος του (πρόσωπο, θώρακα και πλάτη), δέχτηκε 35χρονος από την Καλλονή από συνομήλικο του από το χωριό Άργενος.
Ο διαπληκτισμός ανάμεσα στους δυο άνδρες συνέβη σήμερα Κυριακή στις 6:30 τα ξημερώματα στη διάρκεια του συνεχιζόμενου από χτες «πανηγυριού του ταύρου» στην Αγία Παρασκευή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.
Ο δράστης συνελήφθη και παραπέμπεται στην Εισαγγελία Μυτιλήνης με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
