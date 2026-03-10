Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τελευταίο διάστημα ένας άνδρας, εμφανιζόμενος άλλοτε με ράσα και άλλοτε με πολιτικά, προσέγγιζε πολίτες ζητώντας οικονομική ενίσχυση

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της δράσης του ήταν οι δύο σφραγίδες που χρησιμοποιούσε, οι οποίες ανέγραφαν στοιχεία «ιερομονάχου» αλλά και «αστυνομικού»

Ο δράστης οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Ένας 29χρονος ημεδαπός συνελήφθη καθώς φέρεται να παρίστανε τον ιερομόναχο για να εισπράττει χρήματα από πιστούς, ενώ παράλληλα διέθετε έναν ολόκληρο εξοπλισμό που παρέπεμπε σε… αστυνομικό.

Η καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τελευταίο διάστημα ένας άνδρας, εμφανιζόμενος άλλοτε με ράσα και άλλοτε με πολιτικά, προσέγγιζε πολίτες ζητώντας οικονομική ενίσχυση.

Ο ισχυρισμός του ήταν ότι διενεργούσε έρανο για την ανέγερση κελιών μοναχών, μια δραστηριότητα που γινόταν εν αγνοία της τοπικής Εκκλησίας και χωρίς καμία έγκριση.

Οπλοστάσιο, χειροπέδες και… ράσα στο σπίτι του

Οι αστυνομικοί, μετά από μεθοδική έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να πραγματοποιήσουν έφοδο στο σπίτι του. Τα ευρήματα ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακά, καθώς ο συλληφθείς είχε… διαμορφώσει μια διπλή ιδιότητα: αυτή του «μοναχού» και αυτή του «αστυνομικού».

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Είδη παραλλαγής: Καλπάκι, κουκούλια, καλιμάφκι και ένα Ιερό Ευαγγέλιο.

-Αστυνομικός εξοπλισμός: Δύο ζεύγη χειροπεδών, φορητοί ασύρματοι, πτυσσόμενη ράβδος (γκλοπ), ακόμα και αστυνομικός φάρος!

-Οπλισμός: Ένα ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρες και σφαιρίδια, καθώς και ένας σουγιάς 21 εκατοστών.

Οι πλαστές σφραγίδες και η «Άμεση Δράση»

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της δράσης του ήταν οι δύο σφραγίδες που χρησιμοποιούσε, οι οποίες ανέγραφαν στοιχεία «ιερομονάχου» αλλά και «αστυνομικού».

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκε και μεταλλικό σήμα με την αναγραφή «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», γεγονός που εξετάζεται αν χρησιμοποιούνταν για να εκφοβίζει ή να πείθει τα θύματά του.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, εράνων και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Ο δράστης οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.

Πηγή: epiruspost.gr

