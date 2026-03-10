Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν το Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας

Περιστατικό βανδαλισμού στο Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας, με εκτεταμένες φθορές, καταγγέλλει ο οικείος δήμος Νέας Προποντίδας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι προχώρησαν σε τσιμεντάρισμα πορτών και κλειδαριών, έγραψαν συνθήματα σε τοίχους και έσπασαν τζάμια.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχο συμβάν που σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα στο Λύκειο Νέας Καλλικράτειας, όπου προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες και οι δράστες άδειασαν όλους τους πυροσβεστήρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας δηλώνει πως «το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα κατατεθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες».

Σημειώνει, ακόμη, ότι «η προστασία των σχολικών χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας» και καλεί όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα περιστατικά να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή τους τοπικούς αντιδημάρχους.

Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη να καλλιεργηθεί σε επίπεδο οικογένειας ο σεβασμός προς τους δημόσιους χώρους και ειδικά προς τα σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

