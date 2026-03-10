Ύστερα από έναν ατελείωτο γολγοθά, ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο 55χρονος αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτκό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο, έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η υπόθεση του, είχε ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» για το νοσοκομείο, με τις καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως η μια μετά την άλλη.

Συγκλονισμένος ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost.gr:

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται»

Από την πλευρά της η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνάς επισήμανε τα εξής:

«Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γιαυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Συντετριμμένος και ο δικηγόρος Νάσος Διαλυνάς τόνισε: «Εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου τα βαθύτατα συλλυπητήρια. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την έκφραση που είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του αλλά και σε μένα προσωπικά όταν ήρθε στο γραφείο μας: «Με εκτέλεσαν». Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Ενας άνθρωπος αστυνομικός, που υπηρέτησε το σώμα με αξιοπρέπεια και προθυμία, να οδεύει προς το θάνατο από ένα ιατρικό λάθος, σε νεαρή ηλικία και με πολύ επίπονο τρόπο. Το ακόμη όμως πιο τραγικό είναι ότι αν όλα γινόντουσαν σωστά και όπως έπρεπε, ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο θα ζούσε αλλά μπορεί ακόμη και να είχε ιαθεί. Για μας τώρα όλα ξεκινούν και θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξουν τέτοια συμβάντα ξανά».

Τον Οκτώβριο του 2025, ο 55χρονος μίλησε στο ThessPost.gr για την κατάσταση της υγείας του, που ολοένα και χειροτέρευε. «Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές».

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε σημαντικά την ήδη κλονισμένη λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών υγεία του και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για έξι ημέρες στο νοσοκομείο. Όπως μάλιστα είχε πει και ο ίδιος, κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι ήρθε το τέλος.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Παρόλα αυτά δεν είχε χάσει το κουράγιο να αγωνιστεί για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσής του αν και γνώριζε ότι έχει απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Πουλιόπουλος.

Αντλούσε δύναμη από την αγάπη των απλών ανθρώπων

Στην προσπάθειά του για δικαστική δικαίωση αντλούσε δύναμη από την τεράστια αγάπη που εισέπραττε καθημερινά από δεκάδες απλούς πολίτες οι οποίοι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, τον είχαν κατακλύσει με μηνύματα συμπαράστασης.

«Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η αγάπη που παίρνω από τον απλό κόσμο- ακόμη και από πολλά νέα παιδιά τα οποία αν και δεν γνωρίζω, μου στέλνουν μηνύματα και βίντεο συμπαράστασης. Προχθές, πήγα στο ταχυδρομείο για μία δουλειά και μία γυναίκα, χωρίς να με ξέρει, μου είπε “Είσαι ο Θωμάς, να ξέρεις ότι σε έχω στις προσευχές μου», είχε αναφέρει στο ThessPost.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.