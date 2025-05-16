Ένας 30χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγε να παραλάβει ταχυδρομικό δέμα, με σχεδόν 1,5 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, από θυρίδα μεταφορικής εταιρίας.

Τις κινήσεις του 30χρονου παρακολουθούσαν αστυνομικοί που φαίνεται πως είχαν πληροφορίες για την άφιξη του παράνομου δέματος.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μέλος εγκληματικής ομάδας η οποία δραστηριοποιείται στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται άγνωστος συνεργός του.

Από τη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον 30χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -140- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.