Ήσυχος ότι στάθμευσε το όχημά του σε ασφαλές σημείο ο οδηγός που το άφησε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Royal.

Στην Πάτρα συνέβη πριν από λίγο το απίστευτο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο οδηγός άφησε το όχημά του στο σημείο, πιθανώς για να μεταβεί σε εκδήλωση που γινόταν εκείνη την ώρα σε κοντινό σημείο. Το τρένο όμως πέρασε - ευτυχώς δεν ήταν κάποιος μέσα - και το παρέσυρε αρκετά μέτρα.

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο ενώ σε σοκ βρίσκονται ο μηχανοδηγός και οι επιβάτες του τρένου.

