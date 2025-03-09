Λογαριασμός
Απίστευτο: Πάρκαρε πάνω στις γραμμές - Πέρασε το τρένο και... πήρε μαζί του το όχημα - Δείτε φωτογραφία

Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός - Σε κατάσταση σοκ ο μηχανοδηγός και επιβάτες της αμαξοστοιχίας

Τρένο

Ήσυχος ότι στάθμευσε το όχημά του σε ασφαλές σημείο ο οδηγός που το άφησε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Royal

Στην Πάτρα συνέβη πριν από λίγο το απίστευτο περιστατικό. 

τρένο

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο οδηγός άφησε το όχημά του στο σημείο, πιθανώς για να μεταβεί σε εκδήλωση που γινόταν εκείνη την ώρα σε κοντινό σημείο. Το τρένο όμως πέρασε - ευτυχώς δεν ήταν κάποιος μέσα - και το παρέσυρε αρκετά μέτρα. 

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο ενώ σε σοκ βρίσκονται ο μηχανοδηγός και οι επιβάτες του τρένου. 

