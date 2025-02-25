Με κάρτα POS θα μπορούν από τον επόμενο έναν με ενάμιση μήνα να βγάζουν εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης οι χρήστες του, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το λιμάνι της πόλης σε όλους του τους σχεδιασμούς και μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού ΑΕ στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (μαζί με τη γαλλική Egis), επισήμανε από το βήμα του 8ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποδοχή που τυγχάνει το μετρό Θεσσαλονίκης από τους πολίτες, γεγονός που αποδεικνύεται από τα ολοένα και βελτιωμένα στοιχεία χρήσης του, ο κ. Ταχιάος αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν είπε συγκεκριμένα για το θέμα με τα εισιτήρια ότι αυτό θα λυθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα και «μέσα σε έναν με ενάμιση μήνα θα λειτουργήσουν και τα POS και θα λυθούν τα προβλήματα με τα εκδοτήρια».

Λέγοντας ότι εμφανίζονται κάποιες παιδικές ασθένειες στη λειτουργία του έργου, σημείωσε ότι «το να σταματήσει ένας συρμός για οκτώ λεπτά είναι κάτι ασήμαντο και αν δεν ήταν αυτόματο το μετρό Θεσσαλονίκης κανένας δεν θα το αντιλαμβανόταν». Τόνισε επίσης, ότι αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν, δεν επιτρέπουν την κακοπροαίρετη κριτική, που ασκείται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από αυτούς που για πολλά χρόνια πολέμησαν την κατασκευή του έργου.

Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επισήμανε ότι αποτελεί προφανώς ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη και τόνισε «θα το στηρίξουμε σε όλους τους σχεδιασμούς του». Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι το έργο υλοποίησης του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης ύψους 53,5 εκατ. ευρώ «αφορά και στη σύνδεση του λιμένος με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι τμήμα του έργου η σύνδεση του 6ου προβλήτα με το σιδηροδρομικό δίκτυο», τόνισε.

Πρόσθεσε: «Κάναμε μάλιστα και την υπέρβαση και σε συνεννόηση με την ΟΛΘ ΑΕ θα κατασκευάσουμε διπλή γέφυρα εξόδου εισόδου, για να διευκολύνουμε όλη τη διακίνηση των φορτίων που η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταφέρει. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο θα διώξουμε τις σιδηροδρομικές γραμμές από την 26η Οκτωβρίου που κόβουν την πόλη στη μέση και θα μπορέσουμε μελλοντικά, εφόσον βρεθεί ένας χώρος για τη διαλογή, να απομακρύνουμε εντελώς τις γραμμές από μια περιοχή που είναι αναπτυσσόμενη ιδίως μετά την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος».

Για την εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, λέγοντας ότι «δεν είναι εύκολο να συντηρούμε δρόμους, είναι πάρα πολύ δύσκολο» και αναφέροντας ότι «είναι πάρα πολύ μικρό» το ποσό του 1 δισ. ευρώ που ανέφερε ο πρόεδρος της, Γιώργος Κωνσταντόπουλος ότι θα απαιτηθεί την επόμενη 35ετία για τη βαριά συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου τόνισε: «Η μόνη λύση είναι αυτή που προκρίθηκε και η ελληνική κυβέρνηση είναι αταλάντευτα προσανατολισμένη στο να κλείσει, ενδεχομένως και εντός της χρονιάς, το θέμα της παραχώρησης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», ξεκαθάρισε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι τα έργα υποδομής είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφού όπως εξήγησε αυτό σχεδιάστηκε για την υλοποίηση Project που θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2025, το αργότερο έως τον Ιούνιο 2026. «Ακόμα και τα πιο ώριμα έργα ήταν πολύ δύσκολο να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έτσι αναγκαστήκαμε να εξαιρέσουμε πολλά έργα, καθώς θα ήταν αδύνατον να απορροφηθούν τα κονδύλια στα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που επιτάσσει το ταμείο», είπε.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι οι υποδομές απαιτούν πολλά κονδύλια και οι πόροι είναι περιορισμένοι και στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «το ΕΣΠΑ για τις μεταφορές έχει 1,9 δισ. ευρώ συνολικά όταν στο παρελθόν ήταν ύψους 8 δισ. ευρώ».

Καταλήγοντας ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι «σε πείσμα όσων σκέφτονται, άλλα και εύχονται έναν εκτροχιασμό της πορείας της χώρας και προσπαθούν για την αποσταθεροποίηση της πολιτικής κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση εργάζεται προγραμματισμένα, συστηματικά και αδιάλειπτα, για να φέρει εις πέρας ένα στρατηγικό σχέδιο που θα συνεχίσει να διατηρεί την Ελλάδα στον πιο συνεκτικό πυρήνα της Ευρώπης, η οποία πραγματικά καλείται σήμερα να βρει και το δικό της δρόμο. Η κυβέρνηση αυτή έβαλε και το λιθαράκι της σταθερότητας και το σήμα της προόδου», κατέληξε.

Το 8o Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ) σε συνεργασία με το MyPortal.gr και το «Πολιτικό Ημερολόγιο-Ατζέντα Θεσσαλονίκης», υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

