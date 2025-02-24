Αλιμος: Αγοράκι 3 ετών έτρεχε ξυπόλητο στους δρόμους

Ένα αγοράκι μόλις 3 ετών βρέθηκε να τριγυρνάει ξυπόλητο, μέσα στο κρύο, στους δρόμους του Αλίμου.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας (24/2), ένας οδηγός είδε έκπληκτος να τρέχει, στην οδό Καρυάτιδων, στη μέση του δρόμου, ένα παιδάκι, χωρίς παπούτσια και μπουφάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νοtia.gr, ο οδηγός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και κατεβαίνοντας διαπίστωσε ότι το παιδάκι έτρεμε από το κρύο. Στο σημείο βρέθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Βέργης, ο οποίος ενημέρωσε τον δήμαρχο, Ανδρέα Κονδύλη για το περιστατικό, αλλά και η Ραμόνα Σάντος, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αλίμου η οποία μένει δίπλα.

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έβαλαν το παιδάκι σε αυτοκίνητο για να ζεσταθεί και άρχισαν να ψάχνουν από ποιο σπίτι είχε φύγει.

Μία κάτοικος αναγνώρισε το μικρό και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σπίτι που μένει, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο που εντοπίστηκε να τρέχει.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι και βρήκαν τη μητέρα του, ηλικίας 21 ετών, η οποία δεν είχε αντιληφθεί ότι έλειπε. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η μητέρα κοιμόταν, όταν το παιδί άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.

