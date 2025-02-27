Θεσσαλονίκη: Κλειστοί αύριο από τις 9 το πρωί σταθμοί του Μετρό

Kλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 9 το πρωί οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», κατόπιν ενημέρωσης από τις αστυνομικές αρχές.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας «Thema» στην ιστοσελίδα του μετρό( thessmetro.gr) επισημαίνεται ότι οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν κατόπιν νεότερης ενημέρωσης, ενώ η λειτουργία της γραμμής στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα οι εργαζόμενοι στο Μετρό έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας συμμετέχοντας στην αυριανή απεργιακή κινητοποίηση και σύμφωνα με την εταιρεία «ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της γραμμής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.