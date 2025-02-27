Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Έγραψαν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη δίπλα στον Λευκό Πύργο (Φωτογραφίες & βίντεο)

Μέλη φοιτητικών συλλόγων έγραψαν με κόκκινο χρώμα τα ονόματα των 57 θυμάτων δίπλα στον Λευκό Πύργο, όπως είχαν γραφτεί και μπροστά στη Βουλή

Τέμπη

Τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη έγραψαν φοιτητές στο πλακόστρωτο δίπλα από τον Λευκό Πύργο.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων, σύμφωνα με το thestival.gr, έγραψαν με κόκκινο χρώμα τα ονόματα των θυμάτων, όπως είχαν γραφτεί και μπροστά στη Βουλή.

«Ποτέ ξανά Τέμπη» αναφέρουν φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΜΜΕ, Φιλολογίας, Χημικού και Ψυχολογίας.

Τέμπη

Τέμπη

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τέμπη Θεσσαλονίκη
0 0 Bookmark