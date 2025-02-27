Τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη έγραψαν φοιτητές στο πλακόστρωτο δίπλα από τον Λευκό Πύργο.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων, σύμφωνα με το thestival.gr, έγραψαν με κόκκινο χρώμα τα ονόματα των θυμάτων, όπως είχαν γραφτεί και μπροστά στη Βουλή.

«Ποτέ ξανά Τέμπη» αναφέρουν φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΜΜΕ, Φιλολογίας, Χημικού και Ψυχολογίας.

Πηγή: skai.gr

