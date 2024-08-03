Μια τρομακτική εμπειρία έζησε πενταμελής οικογένεια που βρισκόταν χθες στο δρόμο έξω από το Κάστρο της Ναυπάκτου, όταν ένα δέντρο έπεσε στο σημείο από όπου περνούσαν.

Όπως προκύπτει και από το βίντεο του nafpaktianews.gr τα μέλη της οικογένειας φαίνεται να το αντιλήφθηκαν και άρχισαν να τρέχουν. Με διαφορά λίγων δευτερολέπτων το πεύκο πέφτει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακριβώς στο σημείο που περπατούσαν αμέριμνα τα πέντε μέλη της οικογένειας.

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πέντε οχήματα με δέκα άτομα προσωπικό και επικεφαλής τον διοικητή Θάνο Χρηστοβασίλη, με την συνδρομή γερανού και της Ελληνικής Αστυνομίας που έκλεισε το δρόμο και διευθέτησε την κυκλοφορία, φρόντισαν για την απομάκρυνση του πεσμένου πεύκου.

Πηγή: skai.gr

