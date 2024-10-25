Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη που έκανε "περιπολίες" με Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο έφερε φωτεινό φάρο και διακριτικά των αυτοαποκαλούμενων «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος».

Επιπροσθέτως όπως προέκυψε, οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο ίδιος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για παράβαση του ΚΟΚ και αντιποίηση Αρχής, ενώ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 μηνών και χρηματική ποινή 500 ευρώ, με αναστολή.

Τι είπε στην απολογία του

Στην απολογία του ο 50χρονος χαρακτήρισε «παράνομη» τη σύλληψή του. Είχε συλληφθεί το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή των Ταγαράδων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

