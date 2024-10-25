Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 28χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 21 ετών εγκυμονούσα αδελφή του και τον 45χρονο σύντροφό της, έπειτα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους, το βράδυ της Τετάρτης, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι άσκησε βία, αλλά αρνήθηκε τον ανθρωποκτόνο δόλο που του αποδίδεται με την απαγγελθείσα δίωξη η οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος. Ανέφερε δε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ότι αντέδρασε με τον τρόπο αυτό, "απαντώντας" σε προηγούμενο χτύπημα που δέχθηκε από τον 45χρονο, ενώ αρνήθηκε ότι κρατούσε κουζινομάχαιρο, όπως επισημαίνεται στη δικογραφία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα (με όρους), έχοντας εκτίσει ποινή πολυετούς κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πράξη την οποία τέλεσε στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Αξιολογώντας και το ποινικό του παρελθόν, εισαγγελέας και ανακρίτρια ομόφωνα αποφάσισαν να επιστρέψει στις φυλακές, αφού τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Σημειώνεται ότι τα δύο θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Στην εγκυμονούσα αδελφή του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία της, όπως και το βρέφος της, ενώ ο 45χρονος σύντροφός της επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

