Τροχαίο με σχολικό και ΙΧ το πρωί στον Νέο Κόσμο

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο και ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στον Νέο Κόσμο, στη συμβολή των οδών Ευδόξου και Αγκύλης, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της συνοδού των παιδιών.

To ΙΧ παραβίασε STOP με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το σχολικό λεωφορείο του νηπιαγωγείου που έκανε το πρώτο δρομολόγιο

Την ώρα του τροχαίου στο σχολικό λεωφορείο υπήρχε μόνο ένα παιδί, το οποίο, είναι καλά στην υγεία του.

Το ΙΧ υπέστη ζημιές.

Πηγή: skai.gr

