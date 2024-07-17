Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας αστυνομικός που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της πρώην συζύγου του, σύμφωνα με το voria.gr.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, που δεν παρέστη στο δικαστήριο λόγω κινητικών προβλημάτων, ο πρώην σύζυγός της μετέβη στο σπίτι που μένει με τα δύο ανήλικα παιδιά τους στις 9 Ιουλίου και χτυπούσε επίμονα την πόρτα. Όπως κατέθεσε στην αστυνομία η καταγγέλλουσα, ο κατηγορούμενος φώναζε, με αποτέλεσμα τα παιδιά αλλά και η ίδια να φοβηθούν και πρόσθεσε πως ο πρώην σύζυγός της είπε ότι «θα πάρει τα παιδιά και θα τη βάλει σε ίδρυμα».

Μάρτυρες που ήταν παρούσες στο περιστατικό επιβεβαίωσαν την κατάθεση της καταγγέλλουσας, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι ενώ το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του ήταν συναινετικό και η επικοινωνία με τα παιδιά του καλή, το τελευταίο διάστημα αυτά δεν δέχονταν να του μιλήσουν και τον χλεύαζαν.

«Είχα να δω τρεις βδομάδες τα παιδιά μου. Πήγα στο μέρος που ξέρω ότι συχνάζουν μήπως και τα δω. Η συμπεριφορά που είδα δεν μου άρεσε και πήγα από το σπίτι για να μιλήσουμε ως γονείς. Μου άνοιξε η μεγάλη μου κόρη και τότε η πρώην σύζυγός μου άρχισε να με βρίζει και να φωνάζει και τα παιδιά έκλαιγαν. Της εξήγησα ότι αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τα παιδιά ή να τα πάρω εγώ ή να φέρω μία δομή στο σπίτι. Σε καμία περίπτωση δεν την απείλησα», είπε στην απολογία του χωρίς, ωστόσο, να πείσει το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο.

