Αντιπεριφερειάρχης Κορίνθου: «Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βλάση»

«Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Βλάση, στην περιοχή του Σοφικού», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής, επικαλούμενος την ενημέρωση που έχει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχει από την Πυροσβεστική, «με τις ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο, προσπαθούμε να "μαζέψουμε" τη φωτιά και υπάρχει η αισιοδοξία ότι τελικά ο στόχος θα επιτευχθεί».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η φωτιά δεν απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε και την κατασκήνωση που λειτουργεί στην περιοχή του Σοφικού, αφού οι εγκαταστάσεις βρίσκονται μακριά από τη φωτιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

