Θεσσαλονίκη: Καρότσα από φορτηγό έπεσε σε ΙΧ στα διόδια των Μαλγάρων (Εικόνες και βίντεο)

Παρ΄ ολίγον τραγωδία κοντά στα διόδια Μαλγάρων - ΙΧ είχε σταματήσει στη ΛΕΑ και οδηγός φορτηγού δεν το αντιλήφθηκε έγκαιρα, κάνοντας απότομο ελιγμό

Μάλγαρα

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στα διόδια Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το πρωί της Δευτέρας, όταν ξεκόλλησε καρότσα από φορτηγό και έπεσε πάνω σε ένα όχημα. 

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ όταν ένα κόκκινο SUV, στο οποίο επέβαιναν τρεις υπήκοοι Ρουμανίας σταμάτησε στη ΛΕΑ για να βάλει ο οδηγός GPS. Ακολούθησε ένα φορτηγό ρυμουλκούμενο, το οποίο αντιλήφθηκε το όχημα την τελευταία στιγμή. 

Ο οδηγός προσπάθησε να κάνει έναν ελιγμό για να αποφύγει το ακινητοποιημένο ΙΧ, ωστόσο η καρότσα, λόγω των απότομων κινήσεων έφυγε και έπεσε τελικά πάνω στο όχημα, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν και η καρότσα και το ΙΧ. 

Μάλγαρα

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν οι τρεις επιβαίνοντες στο ΙΧ, ευτυχώς ελαφρά.

