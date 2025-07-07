Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη, και σε μήκος 12 χιλιομέτρων, έως την Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε περίπου στις 6.30 το πρωί της Δευτέρας.

Η σύγκρουση των τριών οχημάτων που ενεπλάκησαν είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή ενός αυτοκινήτου και τον εγκλωβισμό ατόμου. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό

Προκειμένου οι οδηγοί να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία που έχει ήδη δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της Κηφισού και η οποία θα συνεχίσει βαθμηδόν να χειροτερεύει, προτείνεται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά τις Λιοσίων, Αχαρνών, Πατησίων, Κηφισίας ή Θηβών, για να κατευθυνθούν προς τα βόρεια του λεκανοπεδίου.

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί επίσης στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων από το ύψος της περιφερειακής Υμηττού προς τις Κοκκινοπούλου και Πίνδου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης λόγω τροχαίου νωρίτερα στη ράμπα εξόδου προς τη Λαμία.

Λίγο πριν τις 8 το πρωί άλλο ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του στην άνοδο της Πειραιώς στο ύψος της γέφυρας Κηφισού, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή. Δυσκολίες έχουν δημιουργηθεί από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι το σημείο του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

