Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Γρίμποβο της Άρτας όταν απενεργοποιημένος από χρόνια προβολέας που ήταν τοποθετημένος σε πλάτανο αποκολλήθηκε και έπεσε, τραυματίζοντας μια νεαρή κοπέλα στο κεφάλι ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ Ναυπάκτου. Ωστόσο, η κοπέλα, μετέβη μόνη της στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να γίνουν τρία ράμματα στο τραύμα της.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

Πηγή: skai.gr

