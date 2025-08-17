Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν 46χρονη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 44χρονη για συνέργεια.

Ειδικότερα η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου, πράξη που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες την 15-08-2025.

Ο παθών είχε μεταφερθεί προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

