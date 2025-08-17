Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο 38χρονου - Το προμηθεύτηκε από γνωστή της

 To είχε προμηθευτεί από 44χρονη - Ο παθών είχε μεταφερθεί προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Αστυνομία

Αστυνομικοί  του Α.Τ. Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν 46χρονη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 44χρονη για συνέργεια.

Ειδικότερα η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου, πράξη που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες την 15-08-2025.

Ο παθών είχε μεταφερθεί προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αστυνομία σύλληψη καυστικό υγρό
