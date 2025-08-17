Άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή στα Μεσοχώρια Εύβοιας – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική περιοχή στα Μεσοχώρια Ευβοίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχημάτων. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, υδροφόρες του δήμου καθώς και μηχανήματα έργου, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην επιτυχή εξέλιξη της επιχείρησης.

Η άμεση αντίδραση των αρμοδίων αρχών και η ταχύτατη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, απέτρεψαν τα χειρότερα, περιορίζοντας τις ζημιές και προστατεύοντας τη δασική περιοχή μέχρι να τεθεί το πύρινο μέτωπο υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

