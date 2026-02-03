Θεσσαλονίκη: Γυναίκα δάγκωσε κι έκοψε το αυτί του συντρόφου της

Θύμα επίθεσης από τη σύντροφο του έπεσε 57χρονος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα στην αστυνομία.

Όπως ανέφερε, η συνομήλικη σύντροφός του, μετά από καυγά, του δάγκωσε το αυτί και του έκοψε κομμάτι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ο 57χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η σύντροφός του συνελήφθη.

Την υπόθεση ερευνά το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

