Θεσσαλονίκη: Γυναίκα δάγκωσε κι έκοψε το αυτί του συντρόφου της

Το περιστατικό έλαβε χώρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης - Ο 57χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Ασθενοφόρο

Θύμα επίθεσης από τη σύντροφο του έπεσε 57χρονος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα στην αστυνομία.

Όπως ανέφερε, η συνομήλικη σύντροφός του, μετά από καυγά, του δάγκωσε το αυτί και του έκοψε κομμάτι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ο 57χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η σύντροφός του συνελήφθη.

Την υπόθεση ερευνά το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη νοσοκομείο
