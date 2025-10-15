Γκαζάκι τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο του κτηρίου, όπου στεγάζονται ΚΕΠ και τα ΚΑΠΗ του δήμου Νεάπολης Συκεών στον Άγιο Παύλο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις Αρχές το γκαζάκι δεν εξερράγη ωστόσο προκλήθηκαν φθορές στην πόρτα της εισόδου και στα θυροτηλέφωνα του κτηρίου, καθώς και σε ένα παγκάκι.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική η οποία έσβησε μία μικρή εστία φωτιάς που υπήρξε στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

