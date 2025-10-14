Φοινικούντα: Πώς έγινε η διπλή δολοφονία- Ο ρόλος του ανιψιού κι οι εκβιασμοί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 22χρονος που συνελήφθη νωρίτερα στο σπίτι του στην Καλλιθέα και τον οποίο έδειξε ως ένοχο ένας συνομήλικός του που εμφανίστηκε αυτοβούλως το μεσημέρι στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως ανέφερε στις αρχές είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ εξήγησε στόχος δεν ήταν να τον δολοφονήσουν αλλά να του αποσπάσουν χρήματα.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε και απολογείται στη ΓΑΔΑ.

Εκεί παραμένει και ο συνεργός του ενώ στις αρχές μετέβη νωρίς το βράδυ και ο ανιψιός του θύματος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ώστε να προβεί σε αναγνώριση των κατηγορουμένων, καθώς όπως φέρεται να έχει καταθέσει, είχε δει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του 22χρονου.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που προκύπτουν από τον συνήγορο του κατηγορούμενου συνεργού- συνεπιβάτη στη μηχανή, γνωρίζονταν.

Σε κάθε περίπτωση, ο φερόμενος φυσικός δράστης της δολοφονίας μέχρι αυτήν την ώρα τηρεί «σιγήν ιχθύος», τονίζοντας πως θα μιλήσει μόνο παρουσία του δικηγόρου του.

Το χρονικό της σύλληψης στην Καλλιθέα

Λίγο μετά τις 15:30, αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, έφτασαν στην οδό Μαντζαγριωτάκη στην Καλλιθέα και συνέλαβαν τον φυσικό αυτουργό του φονικού, σαν να το περίμενε, δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

Η σύλληψή του έγινε λίγες ώρες μετά την ομολογία του συνεργού του και αφού ο προαναφερθείς τον είχε κατονομάσει ως φυσικό αυτουργό.

Οι δύο νεαροί μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση και αυτό φαίνεται πως είχε κινητοποιήσει τις αρχές οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, τους είχαν υπό στενή παρακολούθηση, τουλάχιστον από την Κυριακή.

Γείτονες αναφέρουν πως ο 22χρονος «δεν είχε δώσει δικαιώματα», παρουσιάζοντάς τον ως έναν ήσυχο νεαρό που δεν είχε πολλές επαφές με τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 18:30 οι αρχές μετέβησαν στο σπίτι και του 22χρονου συνεργού για να πραγματοποιήσουν κατ' οίκον έλεγχο και να πάρουν καταθέσεις από συγγενείς.

Φοινικούντα

Η υπόθεση της άγρια δολοφονίας φαίνεται πως είχε φτάσει σε ένα «κομβικό σημείο» μια και οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει βιντεοληπτικό υλικό με τους δράστες να οδηγούν το σκούτερ τους στην περιοχή.

Γνώστες της περιοχής, οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως έφτασαν στο κάμπινγκ από διαφορετική διαδρομή, πίσω από τις εγκαταστάσεις προκειμένου, προφανώς, να αιφνιδιάσουν το θύμα.

Υπήρξαν 6 πυροβολισμοί σε χρονικό διάστημα τριών λεπτών και έπειτα οι δράστες αποχώρησαν στο σκοτάδι.

Λίγα λεπτά αργότερα, κινήθηκαν από τον επαρχιακό δρόμο προς την Πύλο και εν συνεχεία, προς την Κυπαρισσία και τον Πύργο, ακολούθησαν διαδρομές από παραλιακούς δρόμους.

Τα τρία πρόσωπα του θρίλερ

Τρία πρόσωπα αποτελούν ως φαίνεται τους πρωταγωνιστές του θρίλερ στη Φοινικούντα:

Oι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τον φόνο αλλά και ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος.

Ο ένας 22χρονος, φερόμενος ως συνεπιβάτης της μηχανής, υποστηρίζει πως σε ηλικία 19 ετών, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον δολοφονηθέντα, πράγμα που δεν κατήγγειλε ώστε να του αποσπά εκβιαστικά χρήματα.

Όταν, όπως υποστηρίζει, ο 68χρονος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, αποφάσισε, δεδομένης της κακής του οικονομικής κατάστασης, να επιστρέψει στη Φοινικούντα προκειμένου να πιέζει το θύμα και μάλιστα παραδέχτηκε πως «βρίσκεται πίσω» από τις δύο απόπειρες δολοφονίας του 68χρονου, που προηγήθηκαν στις 7 και 10/ 9 αλλά δεν καταγγέλθηκαν από το θύμα.

Σε κάθε περίπτωση δεν αποδέχεται πως είναι φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, αντιθέτως, δηλώνει πως όταν ο 68χρονος έπαψε να ενδίδει στους εκβιασμούς, απευθύνθηκε στον 22χρονο που κατονομάζει ως φυσικό αυτουργό.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός του είχε πει ως φαίνεται χαρακτηριστικά «Μην ανησυχείς, θα τον κάνω να φοβηθεί».

Οι δύο συνομήλικοι άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζονταν από πολλά από πιάτσες ναρκωτικών.

Ο φόνος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης της δολοφονίας, προσέγγισε το θύμα φορώντας μια ξανθιά περούκα, και απειλώντας το με το όπλο φέρεται πως του είπε στα αγγλικά πως «ξέρει τι κάνει εδώ στα παιδιά, τα καλοκαίρια», απαιτώντας να δώσει χρήματα.

Ο ανιψιός

Ο ανιψιός του θύματος, κληρονόμος του θύματος, ήταν παρών στη δολοφονική επίθεση και είναι γνωστός του 22χρονου κατηγορούμενου.

Μάλιστα φαίνεται πως αποτέλεσε τον «συνδετικό κρίκο» της γνωριμίας θύτη και θύματος αφού γνώρισε τον 22χρονο, πριν μερικά χρόνια, ανέπτυξαν επαφές και τον κάλεσε για δωρεάν διακοπές στο κάμπινγκ του θείου του.

Σε κάθε περίπτωση, ο 22χρονος υποστηρίζει πως ούτε το 33χρονος, ούτε κανείς άλλος εκτός από τον 22χρονο κατηγορούμενο ως φυσικό δράστη, δε γνώριζε για τον βιασμό του.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως οι αρχές, μέσω άρσης απορρήτου επικοινωνιών, έχουν εντοπίσει μια συζήτηση του 22χρονου με πρόσωπο που θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει ως ηθικός αυτουργός, χωρίς να αποκλείουν την πιθανότητα μιας στημένης συνάντησης προσέλκυσης των δύο στόχων.

Μάλιστα, υπάρχει συνομιλία των δύο νεαρών, το προηγούμενο βράδυ της παράδοσης του ενός.

Οι δύο νεαροί συζητούν για μια ενδεχόμενη παράδοσή τους στις αρχές, με τον ένα εκ των δύο, τον φερόμενο ως δολοφόνο, να αρνείται.

Ταυτόχρονα, είναι επιφυλακτικές ως προς το ποιος από τους δύο νεαρούς ήταν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.