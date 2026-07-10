Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 σε χαμηλή βλάστηση στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση πλησίον και βόρεια του οικισμού, πάνω από την Εγνατία.

Στις 15:25 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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