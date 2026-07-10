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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στη Λέσβο

Στις 14:52 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής

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Λέσβος

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβου, σήμερα (10 Ιουλίου 2026) περίπου στις 14:30. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό.

Στις 14:52 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης  ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας 

Το  Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Λέσβος
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