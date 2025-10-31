Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κατάστημα εστίασης επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα επί της παραλιακής Λεωφόρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο έχει διακοπεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.