Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο έχει διακοπεί προσωρινά

UPDATE: 14:35
φωτιά Νίκης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κατάστημα εστίασης επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα επί της παραλιακής Λεωφόρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο έχει διακοπεί.

Νίκης φωτιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark