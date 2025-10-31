Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κατάστημα εστίασης επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα επί της παραλιακής Λεωφόρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο έχει διακοπεί.
Πηγή: skai.gr
